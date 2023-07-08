Silverstone'da pole pozisyonu Max Verstappen'in
Takvimin 11. yarışında Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'in oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Verstappen, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 26.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı sürücünün 0.241 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) 2'nciliği, pisti liderden 0.372 saniye yavaş turlayan Oscar Piastri (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.
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