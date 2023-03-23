Sime Vrsaljko kimdir, nereli, kaç yaşında? Sime Vrsaljko hangi takımlarda futbol oynadı? Sime Vrsaljko futbolu neden bıraktı?
Ocak ayında Olympiakos'tan ayrılmasının ardından adı Beşiktaş ile anılan Sime Vrsaljko, futbolu bıraktı. Atletico Madrid ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Hırvat futbolcu, 31 yaşında kariyerine nokta koydu. Futbolseverler Sime Vrsaljko'nun kariyerini merak ediyor. Peki, Sime Vrsaljko kimdir, nereli, kaç yaşında? Sime Vrsaljko hangi takımlarda futbol oynadı? Sime Vrsaljko futbolu neden bıraktı?
Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın listesinde olan Sime Vrsaljko, 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Peki, Sime Vrsaljko kimdir, nereli, kaç yaşında? Sime Vrsaljko hangi takımlarda futbol oynadı? Sime Vrsaljko futbolu neden bıraktı? İşte ayrıntılar...
SIME VRSALJKO KİMDİR?
Sime Vrsaljko, 10 Ocak 1992 tarihinde Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde dünyaya geldi. Sime Vrsaljko, sağ bek mevkiinde görev yapan Hırvat millî futbolcudur. Hırvatistan'ın Lokomotiva takımda kiralık olarak forma giydi. Lokomotiva takımında yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra alt yapısından yetiştiği Dinamo Zagreb kulübüne geri geldi. Bu takımda gösterdiği performans ile FIFA Avrupa'nın gelecek vadeden en iyi 20 genç yeteneği arasına seçildi.
Son olarak Yunanistan'da Olimpiakos takımında forma giyen Sime Vrsaljko, , 23 Mart 2023 tarihinde futbolu bıraktığını açıkladı.
SIME VRSALJKO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
Altyapı Kariyeri;
Zadar
2006-2009 Dinamo Zagreb
Profesyonel Kariyeri;
2009-2013 Dinamo Zagreb
2009 Lokomotiva (kiralık)
2013-2014 Genoa
2014-2016 Sassuolo
2016- Atlético Madrid
2018-2019 Internazionale (kiralık)
SIME VRSALJKO MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2007 Hırvatistan U-15
2007-2008 Hırvatistan U-17
2007-2009 Hırvatistan U-18
2010 Hırvatistan U-19
2012-2013 Hırvatistan U-20
2010-2014 Hırvatistan U-21
2011- Hırvatistan
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