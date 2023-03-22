Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Hansi Flick hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 20:30

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 20:30

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil'in "olağanüstü" Alman milli oyuncularından biri olduğunu söyledi. Hansi Flick'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HANSİ FLİCK KİMDİR?

Hans-Dieter Flick, 24 Şubat 1965'te Almanya'nın Heidelberg şehrinde doğdu. Almanya millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan eski Alman futbolcu, Almanya'da Yılın Teknik Direktörü (2020) seçildi. 2020-21 sezonunun sonunda Bayern Münih teknik direktörlüğünü bırakacağını açıkladı.

HANSİ FLİCK'İN ÖZEL YAŞAMI

Hansi Flick, Silke Flick'le evlendi. Eski futbol oyuncunun iki çocuğu vardır.

HANSİ FLİCK'İN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1971-1976 - BSC Mückenloch

1976-1981 - SpVgg Neckargemünd

1981-1983 - SV Sandhausen

Profesyonel kariyeri

1983-1985 - SV Sandhausen

1985-1990 - Bayern Munich

1990-1993 - 1. FC Köln

1994-2000 - Victoria Bammental

Millî takım kariyeri

1983 - Almanya U18

Teknik direktörlük kariyeri

1996-2000 - Victoria Bammental

2000-2005 - 1899 Hoffenheim

2006 - Red Bull Salzburg (yardımcı antrenör)

2006-2014 - Almanya (yardımcı antrenör)

2019 - Bayern München (yardımcı antrenör)

2019-2021 - Bayern München

2021 - Almanya