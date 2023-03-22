Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Hansi Flick hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flicki futbolu bırakan yıldız futbolcu Mesut Özil'i övmesiyle gündem oldu. Peki, Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Hansi Flick hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 20:30
Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Hansi Flick hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Abone Ol google-news

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil'in "olağanüstü" Alman milli oyuncularından biri olduğunu söyledi. Hansi Flick'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HANSİ FLİCK KİMDİR?

Hans-Dieter Flick, 24 Şubat 1965'te Almanya'nın Heidelberg şehrinde doğdu. Almanya millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan eski Alman futbolcu, Almanya'da Yılın Teknik Direktörü (2020) seçildi. 2020-21 sezonunun sonunda Bayern Münih teknik direktörlüğünü bırakacağını açıkladı.

HANSİ FLİCK'İN ÖZEL YAŞAMI

Hansi Flick, Silke Flick'le evlendi. Eski futbol oyuncunun iki çocuğu vardır.

HANSİ FLİCK'İN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1971-1976 - BSC Mückenloch

1976-1981 - SpVgg Neckargemünd

1981-1983 - SV Sandhausen

Profesyonel kariyeri

1983-1985 - SV Sandhausen

1985-1990 - Bayern Munich

1990-1993 - 1. FC Köln

1994-2000 - Victoria Bammental

Millî takım kariyeri

1983 - Almanya U18

Teknik direktörlük kariyeri

1996-2000 - Victoria Bammental

2000-2005 - 1899 Hoffenheim

2006 - Red Bull Salzburg (yardımcı antrenör)

2006-2014 - Almanya (yardımcı antrenör)

2019 - Bayern München (yardımcı antrenör)

2019-2021 - Bayern München

2021 - Almanya


Hansi Flick Teknik Direktör futbol

İlgili Haberler

Mesut Özil neden futbolu bıraktı? Mesut Özil kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesut Özil hangi takımlarda futbol oynadı?

Mesut Özil neden futbolu bıraktı? Mesut Özil kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesut Özil hangi takımlarda futbol oynadı?
Abdülkerim Bardakcı kimdir, kaç yaşında? Abdülkerim Bardakcı hangi takımlarda oynadı?

Abdülkerim Bardakcı kimdir, kaç yaşında? Abdülkerim Bardakcı hangi takımlarda oynadı?
Ünal Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? Ünal Karaman hangi partiden milletvekili adayı oldu? Hangi takımlarda forma giydi?

Ünal Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? Ünal Karaman hangi partiden milletvekili adayı oldu? Hangi takımlarda forma giydi?

En Çok Okunan Haberler