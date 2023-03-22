Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Hansi Flick hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flicki futbolu bırakan yıldız futbolcu Mesut Özil'i övmesiyle gündem oldu. Peki, Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Hansi Flick hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil'in "olağanüstü" Alman milli oyuncularından biri olduğunu söyledi. Hansi Flick'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
HANSİ FLİCK KİMDİR?
Hans-Dieter Flick, 24 Şubat 1965'te Almanya'nın Heidelberg şehrinde doğdu. Almanya millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan eski Alman futbolcu, Almanya'da Yılın Teknik Direktörü (2020) seçildi. 2020-21 sezonunun sonunda Bayern Münih teknik direktörlüğünü bırakacağını açıkladı.
HANSİ FLİCK'İN ÖZEL YAŞAMI
Hansi Flick, Silke Flick'le evlendi. Eski futbol oyuncunun iki çocuğu vardır.
HANSİ FLİCK'İN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
1971-1976 - BSC Mückenloch
1976-1981 - SpVgg Neckargemünd
1981-1983 - SV Sandhausen
Profesyonel kariyeri
1983-1985 - SV Sandhausen
1985-1990 - Bayern Munich
1990-1993 - 1. FC Köln
1994-2000 - Victoria Bammental
Millî takım kariyeri
1983 - Almanya U18
Teknik direktörlük kariyeri
1996-2000 - Victoria Bammental
2000-2005 - 1899 Hoffenheim
2006 - Red Bull Salzburg (yardımcı antrenör)
2006-2014 - Almanya (yardımcı antrenör)
2019 - Bayern München (yardımcı antrenör)
2019-2021 - Bayern München
2021 - Almanya
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