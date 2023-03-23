Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:50

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 12:50

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü yeni teknik direktörünü buldu. Ümit Milli Takım'daki görevi sona eren Tolunay Kafkas, Ankara ekibiyle anlaştı. Ankaragücü, teknik direktör Kafkas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Peki, Tolunay Kafkas kimdir, nereli, kaç yaşında? Tolunay Kafkas hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Tolunay Kafkas hakkında merak edilenler...

TOLUNAY KAFKAS KİMDİR?

Hakkı Tolunay Kafkas, 21 Mart 1968 tarihinde Ankara'da doğdu.

2007-2008 Sezonu'nun başında Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Kayserispor ile ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Tolunay Kafkas takımına 2007-08 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Ayrıca Kayserispor'la ilk sezonunda ligi 55 puanla 5. sırada bitirip kulüp rekoru kırdı ve takımını UEFA Kupası'na taşıdı.

Türkiye Kupasını kazanmakla Türkiye Süper Kupası'nda oynama hakkı elde etti ve kupada Galatasaray'a 2-1' lik skorla mağlup oldu. 2009-2010 sezonunun sonunda Kayserispor ile yolları ayrıldı. Sonra Gaziantepspor'un başına geçti. Tolunay Kafkas'ın yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Gaziantepspor 2010-2011 sezonunu 4. sırada tamamladı. 2011-2012 sezonunun ilk üç haftasında takımının aldığı üç mağlubiyetten sonra kamuoyunu istifa ettiği açıkladı, fakat Gaziantepspor yönetimi tarafından devam etmeye ikna edildi. Ligin 4. haftasında deplasmanda Mersin İdman Yurdu'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından tekrar istifa ettiği açıkladı ve bu sefer istifası Gaziantepspor yönetimi tarafından kabul edildi.

26 Ekim 2011 tarihinde Ersun Yanal'ın görevine son verilmesiyle boşalan TFF Gelişim Direktörlüğü'ne getirildi. 27 Ocak 2013 tarihinde ise Şenol Güneş'ten boşalan Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirildi.

Trabzonspor'dan istifa eden Tolunay Kafkas, 8 Temmuz 2013 tarihinde Kardemir Karabükspor teknik direktörlüğüne getirildi. Karabükspor da ilk sezonunda takım ligi 50 puanla 7.sırada tamamladı ve kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katıldı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fransa'nın Saint-Étienne takımına penaltılar sonucunda 4-3 yenilerek elendi. Karabükspor'da ikinci sezonuna çok kötü bir başlangıç yapan Kafkas, 25 Ocak 2015 tarihinde kendi evinde oynadıkları Kayseri Erciyesspor maçı yenilgisi sonrası istifa etmiş ancak yönetim tarafından kabul edilmemişti. Daha sonra kötü gidişata dur diyemedi ve 22 Şubat 2015 tarihinde oynanan Mersin İdman Yurdu maçı yenilgisi sonrası yönetimle karşılıklı anlaşarak görevden ayrıldı. 7 Temmuz 2015 tarihinde Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'da teknik direktör olarak görev aldığı 23 haftada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik sonuçlar alan takımı beklentileri karşılayamayan Kafkas, 2016 yılı Mart ayı başında görevinden ayrıldı. 2016/17 sezonunda 2. hafta maçlarından sonra görevinden ayrılan Cihat Arslan' ın yerine Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Akhisar Belediyespor ile olan sözleşmesi 21 Mart 2017 tarihinde karşılıklı olarak feshedildi.

Tolunay Kafkas, 23 Mart 2023 tarihinde MKE Ankaragücü ile sözleşme imzaladı.

TOLUNAY KAFKAS HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1987-1988 PTT

1988-1990 Keçiörengücü

1990-1992 Diyarbakırspor

1992 Erzurumspor

1992-1993 Trabzonspor

1993 Konyaspor

1993-1998 Trabzonspor

1998-2000 Galatasaray

1999-2000 Bursaspor (kiralık)

2000-2002 Denizlispor

2002-2004 ASKÖ Pasching

2004 LASK

2004-2005 Admira Wacker (kiralık)

TOLUNAY KAFKAS HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2007-2010 Kayserispor

2010-2011 Gaziantepspor

2011-2013 Türkiye U-21

2013 Trabzonspor

2013-2015 Kardemir Karabükspor

2015-2016 Kayserispor

2016-2017 Akhisar Belediyespor

2020-2023 Türkiye U-21

TOLUNAY KAFKAS BAŞARILARI

Futbolcu olarak;

Trabzonspor

Türkiye Kupası: 1994-95

Cumhurbaşkanlığı Kupası: 1995

Başbakanlık Kupası: 1994, 1996

Galatasaray

Süper Lig: 1998-99

Türkiye Kupası 1998-99

Teknik direktör olarak;

Kayserispor

Türkiye Kupası: 2007-08