Simon Deli, Adana Demirspor'dan ayrıldı!
Adana Demirspor, Simon Deli ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Simon Deli'nin sözleşmesi kendisiyle anlaşılarak karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan açıklamada Simon Deli'nin hangi takıma gideceğine dair bir açıklamada bulunulmadı.
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