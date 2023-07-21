Simon Deli, Adana Demirspor'dan ayrıldı!

Adana Demirspor, Simon Deli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:15
Simon Deli, Adana Demirspor'dan ayrıldı!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Simon Deli'nin sözleşmesi kendisiyle anlaşılarak karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada Simon Deli'nin hangi takıma gideceğine dair bir açıklamada bulunulmadı.


Simon Deli adana demirspor transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler