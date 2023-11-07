Sinan Engin: 'Ahmet İbanoğlu görevden alınabilir!'

Yayınlanma: 07.11.2023 - 08:21

Güncelleme: 07.11.2023 - 08:21

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün (salı) basın toplantısı düzenleyecek.

Mehmet Büyükekşi'nin, özellikle son haftalarda kulüplerden ve yöneticilerden gelen hakem açıklamalarına cevap vermesi bekleniyor.

Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısı öncesi sürpriz bir iddia geldi.

Beyaz TV'de konuşan spor yorumcusu Sinan Engin, Mehmet Büyükekşi'nin, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu görevden alabileceğini iddia etti.

Sinan Engin, konuyla ilgili olarak, "Bildiğim bir şey yok, aldığım bir şey de yok. Sadece hissimi söylüyorum, Ahmet İbanoğlu arkadaşımı görevden alabilir" sözlerini sarf etti.