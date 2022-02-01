Sinan Gümüş konusunda orta yol aranıyor
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kadro dışı bırakılan futbolcu Sinan Gümüş için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli
gelişmeler yaşarken kadrosundaki oyuncuları da değerlendirmek istiyor.
Sporx'in aktardığına göre, Aytemiz
Alanyaspor oyuncusu Efecan Karaca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, takas
oyuncu olarak Sinan Gümüş'ü önerdi fakat kadro dışı kalan futbolcu bu teklifi
kabul etmedi.
Haberde, Fenerbahçe Kulübü'nden 9.25 milyon
TL kazandığı belirtilen Gümüş'ün, Alanyaspor'un 5.5 milyon TL'lik teklifini
kabul etmediği iletildi.
Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün
28 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe'deki maaşını ödemeyi kabul ederek transfer
etmek istediği kaydedildi. Fakat Sinan Gümüş'ün bu teklifi kabul etmesine
rağmen bu sefer de Fenerbahçe yönetiminin Antalyaspor'un teklifini reddettiği
öne sürüldü.
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