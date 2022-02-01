Sinan Gümüş konusunda orta yol aranıyor

01 Şubat 2022 Salı, 20:45

Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli gelişmeler yaşarken kadrosundaki oyuncuları da değerlendirmek istiyor.

Sporx'in aktardığına göre, Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Efecan Karaca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, takas oyuncu olarak Sinan Gümüş'ü önerdi fakat kadro dışı kalan futbolcu bu teklifi kabul etmedi.

Haberde, Fenerbahçe Kulübü'nden 9.25 milyon TL kazandığı belirtilen Gümüş'ün, Alanyaspor'un 5.5 milyon TL'lik teklifini kabul etmediği iletildi.

Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün 28 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe'deki maaşını ödemeyi kabul ederek transfer etmek istediği kaydedildi. Fakat Sinan Gümüş'ün bu teklifi kabul etmesine rağmen bu sefer de Fenerbahçe yönetiminin Antalyaspor'un teklifini reddettiği öne sürüldü.