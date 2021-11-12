Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e takım arkadaşlarından destek
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer ettiği Sinan Gümüş, Vitor Pereira'nin isteğiyle kadroya dahil edilmedi. Gümüş, çalışmalarını bireysel olarak sürdürürken, takım arkadaşları da ona destekte bulundu.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte takımda değişiklikler de yaşanmaya başladı. Portekizli teknik direktörün ilk hamlelerinden biri, geçtiğimiz sezon Genoa'dan transfer edilen Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakmak olmuştu.
Gümüş, çalışmalarını bireysel olarak sürdürürken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara da Fenerbahçeli takım arkadaşlarından destek yorumları geldi.
Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mesut Özil, 27 yaşındaki futbolcunun "Mücadele benim hayatımdır" notu düşerek paylaştığı fotoğrafına yorum yaparak ona destek oldular.
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