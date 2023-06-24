Sinem Oruç, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Portekiz'de düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Sinem Oruç, altın madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Odivelas kentinde devam eden organizasyonda Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Hırvat Jana Cvjetko'yu yenerek şampiyon oldu.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi.
Şampiyonada daha önce milli judocular Begümnaz Doğruyol ve Rahime Ercin bronz madalya kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 aydır yoğun bakımdaydı... Özkan Uğur'dan üzen haber
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı
- Özcan'ın 'Akşener' iddiasına Yavaş cephesinden yanıt
- Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'faiz' yorumu
- Cübbeli Ahmet'in derdi yine kadınlar!
- Altının kilogram fiyatı yükseldi
- Erdoğan'a sert tepki: Ulan tırnağı olamazsın sen onun
- Pentagon yetkilisinden çarpıcı açıklama!