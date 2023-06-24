Sinem Oruç, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Yayınlanma: 24.06.2023 - 09:30

Güncelleme: 24.06.2023 - 09:30

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Odivelas kentinde devam eden organizasyonda Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Hırvat Jana Cvjetko'yu yenerek şampiyon oldu.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi.

Şampiyonada daha önce milli judocular Begümnaz Doğruyol ve Rahime Ercin bronz madalya kazanmıştı.