Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti

3 yıldır lösemiyle savaşan futbol adamı Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 17:23
Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti
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Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Temmuz 2019'dan bu yana lösemi ile savaşan Mihajlovic, bu sırada Bologna'da görev yapıyordu. Tedavisini ve teknik direktörlük görevini aynı sırada sürdüren Mihajlovic, 6 Eylül 2022'de görevinden alınmıştı.

Sırp futbol adamı, son günlerde hastanede bakım altındaydı ancak lösemiye karşı olan savaşını kazanamadı.

Futbolculuk kariyerinde Kızılyıldız, Roma, Sampdoria, Lazio ve Inter formaları giyen Mihajlovic, teknik direktör olarak Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve Sporting Lizbon'da görev aldı.


Sinisa Mihajlovic kanser Sırbistan

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