Sir Frank Williams hayatını kaybetti

28 Kasım 2021 Pazar, 17:42

Williams F1 takımının kurucusu Sir Frank Williams, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Motorsport'un haberine göre, Sir Frank Williams, soyadını taşıyan İngiliz ekibin kurucularından birisiydi ve uzun yıllar takımın başında yer almıştı. Takım, geçen yıl Dorilton Capital'e satıldı ve Sir Frank Williams da padoktan tamamen koptu.

Bugün bir açıklama yayınlayan Williams F1 takımı, 79 yaşındaki Frank'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Williams, cuma günü acil şekilde hastaneye kaldırıldı ve yaşam savaşını maalesef bugün kaybetti.

Açıklamada şöyle denildi: "Williams ailesi olarak Williams Racing'in kurucusu ve eski takım patronu Sir Frank Williams'ın 79 yaşında vefat ettiğini açıklamaktan büyük üzüntü duyuyorum