Sir Frank Williams hayatını kaybetti
Formula 1'in efsane isimlerinden Sir Frank Williams 79 yaşında hayatını kaybetti.
Williams F1 takımının kurucusu Sir Frank Williams, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Motorsport'un haberine göre, Sir Frank Williams, soyadını taşıyan İngiliz ekibin kurucularından birisiydi ve uzun yıllar takımın başında yer almıştı. Takım, geçen yıl Dorilton Capital'e satıldı ve Sir Frank Williams da padoktan tamamen koptu.
Bugün bir açıklama yayınlayan Williams F1 takımı, 79 yaşındaki Frank'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Williams, cuma günü acil şekilde hastaneye kaldırıldı ve yaşam savaşını maalesef bugün kaybetti.
Açıklamada şöyle denildi: "Williams ailesi olarak Williams Racing'in kurucusu ve eski takım patronu Sir Frank Williams'ın 79 yaşında vefat ettiğini açıklamaktan büyük üzüntü duyuyorum
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu