Sırbistan, gençleri gönüllü askerliğe çağırdı
Sırbistan Savunma Bakanlığı, ülkedeki gençleri gönüllü askerlik yapmaya çağırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki 19-30 yaş arasındaki gençlerin gönüllü olarak 6 ay süreli askerlik hizmeti yapmaya davet edildiği kaydedildi.
Açıklamada, gönüllü askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin askeri alana gidiş dönüş biletlerinin karşılanacağı, hizmet süresi boyunca sağlık sigortalarının ödeneceği ve aylık 323 avro ödenek verileceği ifade edildi.
Bakanlık ayrıca, 6 aylık gönüllü askerlik hizmetini başarılı olarak tamamlayanlara, Sırbistan Ordusu'nda profesyonel olarak görev hakkı verileceğini duyurdu.
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