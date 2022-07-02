Hollanda'da bir üniversite korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı
Hollanda'da Maastricht Üniversitesi, 2019 yılında üniversitenin hesaplarına yapılan siber saldırı sebebiyle sanal fidye olarak ödediği 200 bin avro değerinde kripto paranın polis tarafından kurtarılan küçük bir kısmının geri alındığını ve arada geçen zaman içinde sanal paranın kazandığı değer sayesinde 500 bin avroluk bir gelir elde edildiğini açıkladı.
Maastricht Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 2019 yılında siber saldırı sebebiyle Ukrayna merkezli korsanlara fidye olarak ödenen 200 bin Euro değerinde kripto paraya ilişkin soruşturmanın neticesi paylaşıldı.
Açıklamada, Aralık 2019'da yapılan saldırıda üniversitenin öğrenci hesaplarının, otomasyon sisteminin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği, bu sebeple korsanlara 200 bin Euro değerinde Bitcoin ödendiği belirtildi.
Ukrayna’ya giden Hollanda Savcılığı ve polisinin çabaları neticesinde 40 bin Euro değerinde kripto para fidyenin korsanların eline geçmesinin engellendiği bildirildi.
Kurtarılan bitcoinlerin güncel değerinin 500 bin Euroyu bulduğu aktarılan açıklamada, kripto paranın Maastricht Üniversitesine verilmek üzere Hollanda Savcılığının hesabına gönderildiği kaydedildi.
Buna göre üniversite, yatırdığı fidyeden daha büyük bir meblağı elde etmiş oldu.
ÖĞRENCİLER İÇİN HARCANACAK
Yaşanan durum sebebiyle Maastricht Üniversitesinin uğradığı zararın kurtarılan paradan daha fazla olduğuna dikkat çekildi.
Paranın öğrenciler için kullanılacağı aktarıldı.
Rektör Yardımcısı Nick Bos, "Siber saldırı, öğrencilerin finansal ve eğitim açısından ne kadar savunmasız olabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.
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