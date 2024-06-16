Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sırbistan, EURO 2024 C Grubu ilk maçında İngiltere ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, sahasında Gareth Southgate'in ekibi İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Veltins Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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