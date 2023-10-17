Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçeli Dusan Tadic'in formasını giydiği Sırbistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Karadağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:30
Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, kendi sahasında Miodrag Radulovic'in ekibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

SIRBİSTAN - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

SIRBİSTAN - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Sırbistan, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Macaristan'a 2-1 mağlup olmuştu.

Karadağ ise kendi sahasında ağırladığı Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etmişti.


Sırbistan Karadağ EURO 2024 canlı Canlı yayın

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