Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçeli Dusan Tadic'in formasını giydiği Sırbistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Karadağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, kendi sahasında Miodrag Radulovic'in ekibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
SIRBİSTAN - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
SIRBİSTAN - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Sırbistan, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Macaristan'a 2-1 mağlup olmuştu.
Karadağ ise kendi sahasında ağırladığı Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etmişti.
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