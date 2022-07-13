Sırbistan, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'nın rakibi oldu
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, ABD’yi yenerek yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Organizasyonda yarın saat 15.00'te İtalya-Çin ve 18.30'da Türkiye-Tayland çeyrek final maçları oynanacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Taghrid Khattab (Mısır)
ABD: Robinson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Washington, Poulter (Wong-Orantes, Carlini, Drews, Wilhite, Frantti)
Sırbistan: Lozo, Aleksic, Bjelica, Milenkovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Lazovic, Mirkovic, Mihajlovic)
Setler: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15
Süre: 129 dakika (30, 32, 25, 25, 17)
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