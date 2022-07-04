Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Akdeniz Oyunları final mücadelesinde rakibi İtalya'ya mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı gümüş madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti.
Milli Voleybol Takımı, Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile final karşılaşmasına çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
Milli takım adına maçın skoreri 15 sayıyla İlkin Aydın oldu.
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