Sırp futbolcular Dünya Kupası primini hasta çocuklara dağıtacak
Dünya Kupası bileti alan Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, federasyonun hesabına futbolculara dağıtılmak üzere 1 milyon euro yatırdı. Futbolcular ise, parayı hasta çocukların tedavisine bağışladı.
Dünya Kupası bileti alan Sırbistan'da futbolcular, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in vaadi üzerine aldıkları 1 milyon euro primi hasta çocuklar yararına kullanma kararı aldı.
Sporx’in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Vucic, takımın Dünya Kupası'na katılması halinde 1 milyon euroyu futbolculara dağıtacağını açıkladı. Sırbistan'ın Portekiz'i yenerek Katar bileti almasının ardından ise Vucic'in talimatıyla Sırbistan Futbol Federasyonu'na 1 milyor euroluk ödeme yapıldı.
Prim olarak dağıtılmak üzere alınan parayı futbolcular bağışlama yaparak kullanma kararı aldı. Futbolcuların 1 milyon euroluk primin tamamını hasta çocuklar yararına çalışmalar yürüten bir fona aktarma kararı almaları ülke basınında geniş yer buldu.
Sırp basını futbolcuların bu kararını 'övgüye değer bir hareket' olarak değerlendirirken bağış yapılacak fonun adı henüz netlik kazanmadı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- İşte samuray kılıçlı caninin evi
- Ekonomist Yeşilada'dan dolar yorumu
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- Şekere dev zam!
- Bakanlığa bağlı müdürlükte binlerce uyuşturucu hap
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- Özgür Demirtaş'tan 'saldırı' açıklaması
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması