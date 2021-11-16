Sırp futbolcular Dünya Kupası primini hasta çocuklara dağıtacak

16 Kasım 2021 Salı, 11:08

Dünya Kupası bileti alan Sırbistan'da futbolcular, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in vaadi üzerine aldıkları 1 milyon euro primi hasta çocuklar yararına kullanma kararı aldı.

Sporx’in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Vucic, takımın Dünya Kupası'na katılması halinde 1 milyon euroyu futbolculara dağıtacağını açıkladı. Sırbistan'ın Portekiz'i yenerek Katar bileti almasının ardından ise Vucic'in talimatıyla Sırbistan Futbol Federasyonu'na 1 milyor euroluk ödeme yapıldı.

Prim olarak dağıtılmak üzere alınan parayı futbolcular bağışlama yaparak kullanma kararı aldı. Futbolcuların 1 milyon euroluk primin tamamını hasta çocuklar yararına çalışmalar yürüten bir fona aktarma kararı almaları ülke basınında geniş yer buldu.

Sırp basını futbolcuların bu kararını 'övgüye değer bir hareket' olarak değerlendirirken bağış yapılacak fonun adı henüz netlik kazanmadı.