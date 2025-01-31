Sivasspor 9 kişi kaldı, Eyüp 89'da kazandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Sivasspor 9 kişi kaldı, Eyüp 89'da kazandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 22:29

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, evinde Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor'un galibiyet golünü 89. dakikada Mame Thiam kaydetti. Mame Thiam'ın attığı gol sonrası VAR'da yapılan 5 dakikalık incelemenin ardından gol kararı geçerli sayıldı.

Sivasspor, maçın 10. dakikasında Uros Radakovic, 85. dakikada ise Murat Paluli'nin kırmızı kart görmesi sonrası Sivasspor karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisi 4 maça yükselen Eyüpspor puanını 39'a yükseltirken, Sivasspor 23 puanda kalmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #Sivasspor #eyüpspor
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