Sivasspor 9 kişi kaldı, Eyüp 89'da kazandı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, evinde Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor'un galibiyet golünü 89. dakikada Mame Thiam kaydetti. Mame Thiam'ın attığı gol sonrası VAR'da yapılan 5 dakikalık incelemenin ardından gol kararı geçerli sayıldı.
Sivasspor, maçın 10. dakikasında Uros Radakovic, 85. dakikada ise Murat Paluli'nin kırmızı kart görmesi sonrası Sivasspor karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisi 4 maça yükselen Eyüpspor puanını 39'a yükseltirken, Sivasspor 23 puanda kalmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #Sivasspor #eyüpspor
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