Sivasspor, Aaron Appindangoye ile uzattı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Aaron Appindangoye ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Appindangoye ile yeniden sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren futbolcumuz Aaron Appindangoye ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldı. Aaron, kulüp tesislerimizde Başkan vekilimiz Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.
Kırmızı-beyazlı ekipte 2019-2020 sezonundan itibaren forma giyen Gabonlu savunma oyuncusu Appindangoye'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2023'te sona ermişti.
Tecrübeli savunmacı Sivasspor formasını 92 kez giydi ve 2 gol attı.
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