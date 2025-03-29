Sivasspor, Adana Demirspor'u farklı geçti!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Sivasspor, Adana Demirspor'u farklı geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 15:33

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti. 

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı. 

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 13 ile 17. dakikalarda Rey Manaj, 48. dakikada Garry Rodrigues, 68. dakikada Bekir Böke ve 76. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 35. dakikada Salih Kavrazlı frikikten kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 30 puana yükselen Sivasspor, 15. sıraya yükseldi. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. 

Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.


Etiketler: #Sivasspor #adana demirspor #Trendyol Süper Lig
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