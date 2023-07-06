Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi

Demir Grup Sivasspor, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 21:27
Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki defans oyuncusunun kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz Caner Osmanpaşa'nın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattı. Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak Caner Osmanpaşa'ya başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Caner Osmanpaşa, 2019-2020 sezonundan bu yana Sivasspor forması giyiyor.


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