Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi
Demir Grup Sivasspor, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki defans oyuncusunun kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz Caner Osmanpaşa'nın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattı. Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak Caner Osmanpaşa'ya başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Caner Osmanpaşa, 2019-2020 sezonundan bu yana Sivasspor forması giyiyor.
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