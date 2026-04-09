Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivasspor'dan deplasmanda kritik galibiyet!

Sivasspor'dan deplasmanda kritik galibiyet!

9.04.2026 19:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sivasspor'dan deplasmanda kritik galibiyet!

Sivasspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk Sivasspor 2-1 kazandı. 

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Daniel Avramovski ile 28. dakikada Jonathan Okoronkwo kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Boluspor'un tek golü ise 31. dakikada Doğan Davas'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 50'ye yükselterek play-off yolunda bir engeli daha aştı. Boluspor ise kazanamama serisini 5 maça çıkartırken 42 puanda kaldı

Boluspor gelecek hafta lider Erzurumspor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Sivasspor #Boluspor

Adnan Polat'tan adaylık sorusuna yanıt: 'Hangi başkan olursa olsun...'
Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi belli oldu!
Beşiktaş'tan açıklama: Taylan Bulut kadrodan çıkarıldı!
