Sivasspor'dan deplasmanda kritik galibiyet!

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk Sivasspor 2-1 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Daniel Avramovski ile 28. dakikada Jonathan Okoronkwo kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Boluspor'un tek golü ise 31. dakikada Doğan Davas'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 50'ye yükselterek play-off yolunda bir engeli daha aştı. Boluspor ise kazanamama serisini 5 maça çıkartırken 42 puanda kaldı

Boluspor gelecek hafta lider Erzurumspor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.