Sivasspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu!

TFF 1. Lig'de Sakaryaspor ile Sivasspor'un 0-0 biten mücadelesi sonrası konuk ekip Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapma kararı aldı.

Sivasspor, Sakaryaspor'un karşılaşma sırasında aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer vermesi nedeniyle TFF'ye başvuracak.

7 YABANCI İLE OYNADI İDDİASI

1. Lig'de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu ile mücadele etmesine izin veriliyor. TFF'nin, kural ihlalinin tespit edilmesi durumunda karşılaşmayı Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil etmesi bekleniyor.

Sakaryaspor maça Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukovic'in yer aldığı ilk 11 ile başladı. İkinci yarı Sakaryaspor'da Wissam Ben Yedder, Rijad Kobiljar ve Umechi Akuazaoku oyuna dahil oldu.

Sivasspor cephesi, Sakaryaspor'un 83. dakikadan sonra 7 yabancı ile mücadele ettiğini belirterek gerekli başvuruları yapma kararı aldı.