Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivasspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu!

Sivasspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu!

30.09.2025 09:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sivasspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu!

TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, Sakaryaspor'un 0-0 biten karşılaşmada 7 yabancı ile mücadele ettiği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

TFF 1. Lig'de Sakaryaspor ile Sivasspor'un 0-0 biten mücadelesi sonrası konuk ekip Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapma kararı aldı.

Sivasspor, Sakaryaspor'un karşılaşma sırasında aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer vermesi nedeniyle TFF'ye başvuracak.

7 YABANCI İLE OYNADI İDDİASI

1. Lig'de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu ile mücadele etmesine izin veriliyor. TFF'nin, kural ihlalinin tespit edilmesi durumunda karşılaşmayı Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil etmesi bekleniyor.

Sakaryaspor maça Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukovic'in yer aldığı ilk 11 ile başladı. İkinci yarı Sakaryaspor'da Wissam Ben Yedder, Rijad Kobiljar ve Umechi Akuazaoku oyuna dahil oldu.

Sivasspor cephesi, Sakaryaspor'un 83. dakikadan sonra 7 yabancı ile mücadele ettiğini belirterek gerekli başvuruları yapma kararı aldı.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #sakaryaspor #Sivasspor

İlgili Haberler

Sivasspor, Daniel Avramovski'yi transfer etti
Sivasspor, Daniel Avramovski'yi transfer etti Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Iğdır FK'den Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı.
Vanspor ile Sivasspor yenişemedi
Vanspor ile Sivasspor yenişemedi TFF 1. Lig'in 6. haftasında Vanspor ile Sivasspor golsüz berabere kaldı. Vanspor'da Naby Oulare, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sivasspor sahasında rahat kazandı
Sivasspor sahasında rahat kazandı TFF 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0'lık net skorla mağlup etti.