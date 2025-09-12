Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivasspor, Daniel Avramovski'yi transfer etti

Sivasspor, Daniel Avramovski'yi transfer etti

12.09.2025 19:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sivasspor, Daniel Avramovski'yi transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Iğdır FK'den Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Avramovski, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Daniel Avramovski'ye kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Futbola Rabotnicki altyapısında başlayan Avramovski, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formalarını giydi.

İlgili Konular: #transfer #Sivasspor #Trendyol 1. Lig