Sivasspor Djordje Nikolic'i transfer etti!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 19:47

Güncelleme: 26.01.2024 - 19:47

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Sırp kaleci Djordje Nikolic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 26 yaşındaki file bekçisi Nikolic'in transferi konusunda Macaristan ekibi Ujpest FC ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Nikolic, kulübün asbaşkanı Arif Kaleli'nin katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola Partizan altyapısında başlayan ve daha sonra Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau takımlarında görev alan Nikolic, 2022 yılından beri Ujpest ekibinde forma giyiyordu.