Sivasspor evinde ilk galibiyetini aldı! Sivasspor 1-0 İstanbulspor

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:08
Sivasspor evinde ilk galibiyetini aldı! Sivasspor 1-0 İstanbulspor
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Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Sivasspor ile İstanbulspor karşılaştı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Rey Manaj kaydetti.

EVİNDE İLK KEZ KAZANDI

Sivasspor bu sezon kendi sahasında ilk kez galip gelmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Alınan bu sonuçla Sivaspor puanını 21'e çıkardı. 8 puanda kalan İstanbulspor son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.


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