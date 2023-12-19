Sivasspor: 'Başakşehir'de kara gece'

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Başakşehir karşılaşmadında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından "Başakşehir'de kara gece" şeklinde bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 23:04
Sivasspor: 'Başakşehir'de kara gece'
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Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Sivasspor karşılaşmasının ardından Sivasspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sivasspor, sosyal medya hesabından, "Başakşehir'de kara gece" yazılı bir görsel paylaştı.

Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan maçı Başakşehir, 3-1'lik skorla kazanmıştı.


Sivasspor Başakşehir başakşehir'de kara gece

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