Sivasspor: 'Başakşehir'de kara gece'
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Başakşehir karşılaşmadında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından "Başakşehir'de kara gece" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Sivasspor karşılaşmasının ardından Sivasspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sivasspor, sosyal medya hesabından, "Başakşehir'de kara gece" yazılı bir görsel paylaştı.
Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan maçı Başakşehir, 3-1'lik skorla kazanmıştı.
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