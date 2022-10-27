Sivasspor evinde turu 3-0'la kaptı!
Sivasspor, CFR Cluj'u 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi grubundan çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında temsilcimizi Sivasspor ile Romanya ekibi CFR Cluj karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz Sivasspor 3-0'lık skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mustafa Yatabare, 65. dakikada Max Gradel ve 73. dakikada ikinci kez Mustafa Yatabare kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor, bir üst tura kalmayı garantiledi. Puanını 10 yapan Sivasspor, son maçında 7 puanlı Slavia Prag'a deplasmanda yenilmemesi halinde grubu lider tamamlayacak. Sivasspor yenilmesi durumunda ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.
7 puanda kalan CFR Cluj ise son hafta Ballkani ile sahasında karşılaşacak.
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