Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi
Fode Koita, Net Global Sivasspor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.
Spor Haberleri
- ‘Gittiğim her yerde sizi örnek gösteriyorum’
- Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi
- Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi KAP'a bildirdi
- Berkay Yılmaz, Nürnberg'e kiralandı
- Galatasaray'dan flaş karaborsa açıklaması!
- Eyüpspor, Jonjo Shelvey'i transfer etti!
- UEFA'dan Ronaldo'ya büyük onur!
- Galatasaray 10'un peşinde!
- Galatasaray'dan 1. Lig'e 2 transfer!
- Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Adliyelerde neler oluyor: Adalet borsası
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
- Tuncay Özkan sessizliğini bozdu
- Şık'ın çıkışı sonrası TİP'ten Cumhuriyet'e açıklama!
- İkinci el araç satışında yeni dönem!
- ‘Birilerinin cebine 85 milyar dolar aktardılar’