Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi

Fode Koita, Net Global Sivasspor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 19:56
Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi
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Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.


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