Sivasspor, Fode Koita'yı transfer etti!
Sivasspor Transfer Haberleri Son Dakika: EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor forması giyen Fode Koita'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Transferin son gününü hareketli geçiren takımlardan EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'dan Fode Koita'yı kadrosuna kattı.
Bordo-mavililerin kadroda düşünmediği 32 yaşındaki Gineli golcü, Sivasspor ile anlaştı ve resmi sözleşmenin altına imza attı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "EMS Yapı Sivasspor'umuz, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı." denildi.
Trabzonspor, 2024 yılında sözleşmesi bitecek Fode Koita'nın kontratının feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavililer bu fesih için Koita'ya 1.1 Milyon euro ödendiğini duyurdu.
Trabzonspor'da 21 resmi maça çıkan Fode Koita, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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