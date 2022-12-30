Dünya devi Ferdi Kadıoğlu'nu Hatayspor maçında izledi!

30 Aralık 2022 Cuma, 20:09

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre son olarak Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yetkilileri genç oyuncu için harekete geçti. Alman ekibinin scoutları, Atakaş Hatayspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izledi.

Ferdi Kadıoğlu

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Kadıoğlu'nu satmayı düşünmüyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR!

23 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Ferdi bu sezon 29 resmi maçta 2 bin 473 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu dönemde 2 asist yaptı.



