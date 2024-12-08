Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 08.12.2024 - 12:34

Güncelleme: 08.12.2024 - 12:34

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak maçın VAR'ı Alper Çetin oldu. Karşılaşmada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Serkan Çimen görev yapacak.

Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maçların VAR'ları ise şöyle:

13.30 İkas Eyüpspor - Reeder Samsunspor: Özgür Yankaya

16.00 Bellona Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Rams Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Erkan Engin