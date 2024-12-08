Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk iddiası: 'Galatasaray yenerse...'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 11:25

Güncelleme: 08.12.2024 - 11:25

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla ligde beş maç sonra kazandı ve puanını 25'e yükseltti. Fenerbahçe ise derbinin ardından 32 puanda kaldı.

Derbinin ardından Sergen Yalçın, Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Yalçın, Ekol TV'de katıldığı yayında derbinin yanı sıra Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değindi.

'DERBİ İLE ALAKASI YOK'

Sergen Yalçın açıklamasında, "Sayın başkan Ali Koç şampiyon olmak istiyoruz demiş ama Galatasaray kazanırsa onun da çok aynı fikirde olacağını düşünmüyorum. Saygı duyuyorum ama ortada görünen bazı şeyler var, yorumlarımızı oynanan oyunun üzerinden yapıyoruz. Fenerbahçe'yle Beşiktaş derbi oynuyor, derbiyle alakası yok. İtişme kakışma bile yok maçta" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY YENERSE...'

Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray yenerse Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yüzde 20. 80'e 20'ye döner iş. 3 puanlık sistemde her şey olur ama öngörü diye bir şey var. Şampiyonluğa oynayan takım bugün bu kadar isteksiz oynayamaz. Dzeko ve Tadic'le 4-4-2 oynar mısın? Maximin zaten gitmiyor. Oğuz kayboldu öbür tarafta. Mourinho'nun takımı maça iyi hazırladığını düşünmüyorum. Derbiye oyuncuyu hazırlarken mental ve oyunsal olarak hazırlarsın."

'ŞANSI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Sergen Yalçın ayrıca şunları söyledi:

"Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe'nin şansı olduğunu da düşünmüyorum. Yüzde 90 diyorum. 6 puanlık fark ve işin psikolojisi beni ona düşünmeye yöneltmiyor. Galatasaray'ın Eyüpspor beraberliğini bir şanssızlık olarak değerlendirebiliriz ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş yenilgisini şanssızlık olarak değerlendiremeyiz."