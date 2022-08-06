Sivasspor ile Gaziantep FK puanları paylaştı!

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:34

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 22. dakikada Alexandru Maxim'in serbest vuruştan attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk penaltısını 63. dakikada kazandı. Max Gradel, 64. dakikada topu ağlara göndererek eşitliği sağladı.

Gaziantep'e karşı iç sahadaki yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Sivasspor, lige 1 puanla başladı. Gaziantep FK ise 7 maç sonra ligde bir deplasman maçını kaybetmedi ve 1 puan aldı.

Sivasspor, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.