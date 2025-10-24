Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

24.10.2025 22:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un golü 6. dakikada Marcelin Kilama'dan gelirken Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Kamil Fidan kaydetti.

Hatayspor'da Engin Aksoy, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Sivasspor'da 83. dakikada Daniel Avramovski penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, ligdeki puanını 4'e Sivasspor ise 14'e çıkardı.

Ligin 12. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #hatayspor #Sivasspor #Trendyol 1. Lig