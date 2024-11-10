Sivasspor karşısında hata yapmadı: Fenerbahçe'den sahasında 4 gollü resital! Fenerbahçe 4-0 Sivasspor

Yayınlanma: 10.11.2024 - 18:05

Güncelleme: 10.11.2024 - 21:08

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.

Evinde oynadığı son 11 lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe, puanını 26'ya çıkardı ve Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor, 17 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 4-0 Sivasspor

94' GOL | Sivasspor'un korneri sonrası Fenerbahçe hızlı çıktı. Sarı-lacivertlilerde hızlı gelişen atakta Maximin, soldan topla birlikte ceza sahasına girdi. Fransız futbolcu, yerden yaptığı vuruşla farkı 4'e yükseltti.

90' Fenerbahçe etkili geldi. Fred, savunmanın arkasına sarkan Edin Dzeko'yu topla buluşturdu. Kaleye sırtı dönük topu alan Dzeko, geriden gelen Tadic'i gördü. Sırp futbolcunun vuruşu üstten dışarıya gitti.

88' Fenerbahçe'de Djiku da yerini Becao'ya bıraktı.

88' Fenerbahçe'de Amrabat oyundan çıktı. Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu.

85' Sivasspor etkili geldi. Charisis, serbest vuruşu pasla kullandı ve sol kanattaki Menig'i gördü. Menig'in ortasında Dzeko'dan seken top arka direkteki Bieganski'ye geldi. Onun vuruşunda top kaleye yönelmedi ve dışarıya gitti.

84' SARI KART | Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Menig'e orta sahadaki müdahalesi sonrası sarı kart gördü. Sivasspor, rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

82' GOL | Gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in ceza sahasına gönderdiği topu Sivasspor savunması karşıladı. Bu top kaleyi cepheden gören Amrabat'a geldi. Faslı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.

80' SARI KART | Fenerbahçe'de Dzeko, baskıyla ön alanda topu kazandı. Dzeko, Sundberg'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sundberg, sarı kart gördü. Fenerbahçe, sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

78' Sivasspor'da Pounguras ve Rodrigues oyundan çıktı. Emrah ve Bieganski oyuna dahil oldu.

75' Fenerbahçe, sol kanattan geldi. Soldan topla birlikte ceza sahasına giren Maximin'in ortasında top kaleci Nikolic'te kaldı.

73' Rodrigues'in kullandığı serbest vuruşta top Samuel Moutoussamy'de kaldı. Onun ortasında Fenerbahçe savunması topu karşıladı. Daha sonra ceza sahasındaki Sivassporlu oyuncular için ofsayt bayrağı kalktı.

71' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve En-Nesyri oyundan çıktı. Fred ve Edin Dzeko oyuna dahil oldu.

69' Maximin, kaleci Nikolic'ten sıyrıldı ve vuruşunu yaptı. Fransız futbolcunun vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Daha sonra Maximin için ofsayt bayrağı kalktı.

67' Fenerbahçe etkili geldi. Tadic, Szymanski'nin pasıyla rakip ceza sahası yayında topu aldı. Sırp yıldız, tekrar Szymanski'yi düşündü ancak top kaleci Nikolic'e kadar geldi.

63' Mert Hakan'ın soldan kullandığı kornerde Nikolic topu yumrukladı. Daha sonra Kostic'in şutu dışarıya gitti.

62' Sivasspor'da sakatlanan Turgunbaev yerini Emirhan Başyiğit'e bıraktı. Konuk ekipte Menig de Keita Balde yerine oyuna dahil oldu.

61' Sivasspor'da Turgunbaev yine sakatlık geçiriyor. Turgunbaev için sedye geldi. Turgunbaev, sekerek kenara geliyor.

59' SARI KART | Sivasspor hızlı çıkmak isterken Samuel, Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Poungouras, sarı kart gördü.

54' GOL | Fenerbahçe, Dusan Tadic'in penaltıdan attığı golle Sivasspor karşısında farkı ikiye çıkardı.

53' Sivasspor kalecisi Nikolic, pozisyon sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçe, penaltı kullanacak.

52' Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye ekrana gitti.

51' Fenerbahçe, ikinci gole çok yaklaştı. Mert Hakan, kazandığı top sonrası En-Nesyri'yi gördü. Faslı futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş dışarıya gitti. En-Nesyri, Nikolic ile yaşadığı pozisyonda yerde kaldı. Fenerbahçe taraftarlar ve tribünler, penaltı bekledi.

46' Sivasspor tehlikesi! Amrabat, orta alanda top kaybı yaptı. Bu topu alan Charisis'in uzaktan şutu az farkla dışarıya gitti. Sivasspor, etkili oldu.

45' Fenerbahçe, sağdaki serbest vuruşu pasla kullandı. Tadic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan'ın ortasını kaleci Nikolic karşıladı. Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

44' FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! Gelişen atakta Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında En-Nesyri'nin yakın mesafeden vuruşu direğin dışına da çarptı ve dışarıya gitti.

43' SARI KART | Fenerbahçeli futbolcular, ön alanda pres yaptı ve topu Amrabat kazandı. Amrabat, Charisis'in müdahalesiyle yerde kaldı ve sarı kart gördü. Fenerbahçe, sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

41' Szymanski'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Alexander Djiku, ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Djiku'nun kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

34' Nikolic, aut atışında topu uzun gönderdi. Bu top, Fenerbahçe'de kaldı. Gelişen atakta bu kez Amrabat, ceza sahası dışından şansını denedi. Faslı futbolcunun şutu, yandan dışarıya gitti.

31' Daha sonra Kostic topu alırken onun ortasını Sivasspor savunması karşıladı ve top daha sonra Sivasspor'a geçti. Tugunbaev'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, Koita ile duvar pası yapmak istedi. Osayi Samuel araya girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.

30' Radakovic'in kafa vuruşunun ardından Fenerbahçe hızlı çıktı. Tadic'in sağ kanattan ortasında Sivasspor savunması topun Szymanski'ye geçmesine izin vermedi.

27' Hakem Kadir Sağlam, VAR'da izledikten sonra Fenerbahçe'nin golünü verdi. Kadir Sağlam, Djiku'nun elle oynamadığını işaret etti.

25' Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası golden önce Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyonu izlemeye ekrana gitti.

24' GOL | Fenerbahçe korneri kullandıktan sonra top yine sarı-lacivertli oyuncularda kaldı. Ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Samet Akaydin topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

23' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Osayi, ceza sahasına girdikten sonra Szymanski'ye pasını verdi. Szymanski, rakibinden sıyrılamadı. Dönen topu yine Fenerbahçe aldı. Mert Hakan'ın ortasında Sivasspor savunması topu karşıladı. Fenerbahçe korner kullanacak.

15' SARI KART | Kostic, sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Balde tarafından çekildi. Balde, sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

14' Sivassporlu futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra top kaleci Nikolic'e kadar geldi. Nikolic'in uzun gönderdi ve top Fenerbahçe'de kaldı. Szymanski, sol kanattaki Maximin'i gördü. Fransız futbolcunun sol kanattan arka direğe ortasında top En-Nesyri'yi aştı.

13' Fenerbahçe, Çağlar'a yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra Amrabat orta alanda topu aldı. Amrabat, sol kanattaki Maximin'i görmek istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

12' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyundan çıktı. Alexander Djiku, oyuna dahil oldu.

10' Koita'nın müdahalesiyle yerde kalan Çağlar, sakatlık yaşadı. Milli oyuncu için sağlık görevlileri oyun alanı içerisine girdi.

9' SARI KART | Sivassporlu futbolcular, pasla kullanılan serbest vuruşta topu kaleci Nikolic'e kadar gönderdi. Nikolic'in uzun gönderdiği topta Koita, Çağlar'a faul yaptı ve sarı kart gördü.

6' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan Dusan Tadic'in ortasında Youssef En-Nesyri ceza sahası içinden kafa vuruşunu yaptı. Faslı futbolcunun kafa vuruşu dışarıya gitti.

4' Fenerbahçe yine kaleyi yokladı. Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti.

2' Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Mert Hakan'ın sağdan arka direğe ortasında Kostic topu çevirdi. Sivasspor savunması, bu topun En-Nesyri'ye geçmesine izin vermedi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.