Sivasspor kupaya veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0 biten maçta Konyaspor, Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:13
Sivasspor kupaya veda etti!
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta Konyaspor, Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup etti.

Konyaspor'a turu getiren golü 109. dakikada Sivassporlu eski futbolcu Ahmet Oğuz kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi Sivasspor, kupaya veda etti.


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