Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:13

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:13

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta Konyaspor, Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup etti.

Konyaspor'a turu getiren golü 109. dakikada Sivassporlu eski futbolcu Ahmet Oğuz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi Sivasspor, kupaya veda etti.