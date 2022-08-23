Sivasspor-Malmö maç biletleri satışta
DG Sivasspor ile Malmö arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kağıt ve e-biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de sahasında Malmö'yü konuk edecek. Mücadelenin biletleri satışa sunuldu.
Biletlerle ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Karşılaşma için kağıt ve e-bilet satışı yapılmaktadır. Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden kağıt bilet alan taraftarlar, biletin PDF çıktısını alarak veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabileceklerdir. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açıktır. Kombineler tüm Avrupa maçlarında geçerli olacaktır. Engelli tribün biletleri Sivas merkez Passolig gişelerinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilir.”
Bilet fiyatları ise şöyle:
VIP Üst (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Bayan Tribün: 30 TL
Misafir Tribün: 39 TL
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