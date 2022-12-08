Sivasspor, Saarbrücken'i 2 golle geçti
Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Saarbrücken'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya 3. Lig temsilcisi FC Saarbrücken'i 2-1 yendi.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Demir Grup Sivasspor, Fanatic sahasında Saarbrücken ile karşı karşıya geldi.
Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 35. dakikada penaltıdan Karol Angielski ve 62. dakikada Dia Saba kaydetti.
Konuk takımın golünü ise 71. dakikada Richard Neudecker attı.
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