Sivasspor Selçuk İnan'ı ilk Süper Lig maçında üzdü!
Süper Lig'in 15. haftasında Selçuk İnan yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan, ilk lig maçında mağlubiyet yaşadı.
Kasımpaşa'nın golü 39. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ise 14. dakikada Dia Saba ve 65. dakikada Max Gradel'den geldi.
4 maçlık hasretin ardından galibiyete ulaşan Sivasspor, puanını 14'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.
Gelecek hafta Kasımpaşa, deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Sivasspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
FATİH TERİM MAÇA GELDİ
Öte yandan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'nın başında ilk Süper Lig maçına Sivasspor karşısında çıkan Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı. Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan lig maçında Selçuk İnan'a destek için tribünde yer aldı.
Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da ve Milli Takım'da Fatih Terim'le çalışan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da başarılı hocanın yardımcılığını yapmıştı.
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