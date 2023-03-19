CANLI ANLATIM: Alanyaspor - Fenerbahçe (19.00)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.
60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.
İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
SON 6 MAÇTA 16 PUAN
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
İLK 11'LER:
Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Rossi, İrfan Can, Valencia, Pedro
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