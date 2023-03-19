CANLI ANLATIM: Alanyaspor - Fenerbahçe (19.00)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 18:02
CANLI ANLATIM: Alanyaspor - Fenerbahçe (19.00)
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

SON 6 MAÇTA 16 PUAN

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Rossi, İrfan Can, Valencia, Pedro


fenerbahçe Alanyaspor Spor Toto Süper Lig

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