Sivasspor'da ayrılık resmen açıklandı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:48

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:48

Süper Lig takımlarından Sivasspor, Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır.

Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Ömer Erdoğan

SİVASSPOR'DA RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ

İddiaya göre Sivasspor Kulübü, Ömer Erdoğan'ın yerine takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirecek.