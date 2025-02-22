Sivasspor sahasında 1 puanla yetindi!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'un Konyaspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada ilk golü Sivasspor, 8. dakikada Emrah Başsan ile buldu. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 13. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.
VAR SONRASI KARTIN RENGİ DEĞİŞTİ
80. dakikada Sivasspor'da Uros Radakovic, kırmızı kartla oyundan atıldı. Radakovic, rakibin hücumunu eliyle kesince sarı kart gördü. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde sarı kart iptal edilerek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kartın rengi kırmızıya döndü.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.
Bu maçtan önceki son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bu müsabaka öncesi son iki maçını kaybeden Konyaspor'un galibiyet hasreti de 3 maça yükselmiş oldu.
25 puana ulaşan Konyaspor 14, 24 puana ulaşan Sivasspor ise 15. sırada konumlandı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
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