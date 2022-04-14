Sivasspor'dan Rıza Çalımbay iddialarına yalanlama

14 Nisan 2022 Perşembe, 17:53

Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörü Rıza Çalımbay ile yola devam edileceğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya sayfalarında Çalımbay ile sezon sonunda yolların ayrılacağı yönünde birtakım iddialar ve haberler yer aldığı belirtildi.

Spekülasyon haberlerin hızla yayıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Yaklaşık 3 sezondur takımımızın başında başarıyla görev yapan Sivas'ımızın öz evladı Rıza Çalımbay'ın ortaya koyduğu performans tüm camiamız gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek değerli hocamız ile yola devam etmek istediğimizi kamuoyuna yüksek sesle bir kez daha yineliyoruz. Kulübümüze ait resmi yayın organlarından açıklama yapılmadıkça, bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.