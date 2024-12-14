Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor. Sivas temsilcisi, dün deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 2-0 mağlup oldu.

Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
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AA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 11:19

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

5 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenilerek galibiyete hasret kaldı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 16 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Sivasspor, ligin 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.


Etiketler: #Sivasspor #Bodrum FK #Bodrum

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