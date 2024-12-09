Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul gündem olmuştu: Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması!
Süper Lig ekibi Sivasspor, Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'a sert bir müdahalede bulunan 27 yaşındaki Arnavut oyuncu Rey Manaj hakkında bir açıklama yayımladı.
Sivasspor, Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon hakkında açıklama yaptı.
Sivasspor'un açıklaması şu şekilde:
"Net Global Sivasspor'umuz, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında dün sahamızda Galatasaray'ı konuk etti. Maçın son bölümünde, sporcumuz Rey Manaj'ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ile ilgili olarak, kulüp olarak yaşanan olayı dikkatle değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz.
"TASVİP ETMİYORUZ; KASITLI DEĞİL"
Sporcumuz Rey Manaj'ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz. Ancak bu durumun, oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz'a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup, tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır.
"HADSİZ YORUMLAR"
Kulübümüz, Rey Manaj'ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Sporun temel değerlerini zedeleyen bu gibi tutumların, Türk futbolunun geleceğine zarar verdiği açıktır.
Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz."
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