Sivasspor'un rakibi belli oldu
Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Malmö oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ne play-off etabından katılacak Demir Grup Sivasspor'un, rakibi belli oldu.
3. ön eleme turunda Dudelange'yi 3-0 ve 2-2'lik skorlala saf dışı bırakan Malmö, play-off turunda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Sivasspor, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 25 Ağustos'ta iç sahada oynayacak.
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