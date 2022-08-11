Sivasspor'un rakibi belli oldu

Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Malmö oldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 23:25
Sivasspor'un rakibi belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'ne play-off etabından katılacak Demir Grup Sivasspor'un, rakibi belli oldu.

3. ön eleme turunda Dudelange'yi 3-0 ve 2-2'lik skorlala saf dışı bırakan Malmö, play-off turunda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sivasspor, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 25 Ağustos'ta iç sahada oynayacak.


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