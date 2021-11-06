Sivas'ta kazanan çıkmadı! | Sivasspor 0-0 Giresunspor

06 Kasım 2021 Cumartesi, 15:50

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 84. dakikada gördüğü kırmızı karta oyundan ihraç edildi. Giresunspor'da ise Hamidou Traore, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. beraberliğini aldı ve puanını 13 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Giresunspor ise puanını 10'a yükseltti.

Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.