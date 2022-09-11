Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivasspor 1-1 İstanbulspor
Spor Toto Süper Lig 6. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 6. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'a puanı getiren gol, 80. dakikada Ulvestad'dan gelirken, İstanbulspor'un golü 64. dakikada Valon Ethemi'nin ayağından geldi.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un henüz galibiyeti bulunmazken, İstanbulspor ligde ilk 3 maçını kaybettikten sonra Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ederek moral bulmuştu.
Ligde 6. hafta itibariyle Sivasspor 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. İstanbulspor ise 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 4 puan elde etti.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.
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